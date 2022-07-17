موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 7- رابط فحص 100 دولار شهر 7، اقترب موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لدورة شهر يوليو 2022، إذ إن هذه الدفعة ينتظرها أكثر من 100 ألف مستفيد على مستوى قطاع غزة، فهي تساعدهم على تسيير بعض من أمور حياتهم، خاصة في ظل تعطلهم عن العمل منذ سنوات عديدة، دون وجود أي مصدر دخل يؤمن لهم أدنى احتياجاتهم الأسرية، لاسيما الأساسية والضرورية منها.

أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

ويبحث أكثر من 100 ألف رب أسرة في قطاع غزة عن، موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 7- رابط فحص 100 دولار شهر 7، لأنهم يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف، وهو ما يدفعهم للاستمرار في البحث عن، أسماء المستفيدين من المنحة القطرية، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد صرف المنحة القطرية لشهر 7 2022.





رابط فحص 100 دولار شهر 7 2022

كما يرفق لكم فريق العمل، رابط فحص 100 دولار شهر 7 2022، لأنه من المعتاد أن يتم الصرف في مثل هذه الأيام من كل شهر، إلا إن المواعيد تتأخر لأيام وفق الأوضاع السائدة أو وفق ما ترتئيه اللجنة القطرية الداعمة لهذه الأسر المتعففة منذ أكثر من 4 سنوات على التوالي، إذ بدأت قطر بصرف المساعدات النقدية لهذه الأسر منذ منتصف عام 2018 ميلادي، لفحص أسماء المستفيدين اضغط هنا.

تعلن وزارة المالية للأخوة الموظفين عن تسوية صرف المنحة القطرية كما يلي:

أولاً: الموظفون المستفيدون من المنحة ولم يستلموا دفعة راتب شهر 7/2018 سيتم الصرف لهم بما يعادل 100% من الراتب، على أن يتم الصرف لهم بواقع... https://t.co/zOxVX7GC3R — ناصر غالب الحاج أحمد (@_Eng_Nasser_) November 9, 2018

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر يوليو

وينتظر المستفيدون من المنحة القطرية، بفارغ الصبر الإعلان عن، موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر يوليو، كما إنهم ينتظرون من وزارة التنمية الاجتماعية اعلان، موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 7- رابط فحص 100 دولار شهر 7، أو تفعيل الرابط لفحص الأسماء، كون الأمم المتحدة هي من تتولى أمور صرف الدفعات النقدية لهذه الأسر وذلك بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مع الإشارة إلى أنه تم تثبيت سعر صرف المنحة لـ 310 شواكل، بعدما كانت تصرف عبر وزارة التنمية الاجتماعية بعملة الدولار، إذ من المتوقع أن تقدم الأمم المتحدة على ارسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية يوم الأربعاء المقبل.