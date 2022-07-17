الأســـرى يدرسون خوض إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على الاحتلال بشأن عواودة وريان

أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى اليوم الأحد 17/7/2022 ، أن هناك خطوات يتم دراستها من قبل الأسرى لخوض إضراب مفتوح عن الطعام ، للضغط على الاحتلال "الاسرائيلي" وإيجاد حلول بشأن المضربين خليل عواودة ورائد ريان.

وقال أبو بكر خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" : "إن مقترح الإضراب عن الطعام قد يُسرع الاستجابة لمطالب الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، وخاصة بعد تنصل الاحتلال من التزاماته واتفاقه مع الأسير عواودة وتجديد الاعتقال الإداري لأربعة شهور جديدة .

وبين أبو بكر أن الأسير عواودة وبعد تعليقه للإضراب بعد 110 يوماً، يدخل الآن أسبوعه الثاني بعد عودة الإضراب وهي الأصعب .

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، دعت مساء أمس السبت، للمشاركة في الوقفة والمسيرة الإسنادية للأسرى المضربين خليل عواودة ورائد ريان، يوم الاثنين، الساعة الخامسة والنصف عصراً أمام دوار المنارة وسط رام الله.

ويواصل المعتقلان رائد ريان، وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، ويرفض الاحتلال حتّى اليوم الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أنهما يواجهان ظروفًا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، إضافة إلى جملة من السياسات التّنكيلية الممنهجة الهادفة لنيل منهما والضغط عليهما، حيث يقبعان حتّى اليوم في سجن "الرملة".

المعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو/ القدس، مضرب عن الطعام منذ 102 يوم، وهو معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا أنّه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

يما استأنف المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل إضرابه عن الطعام في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.