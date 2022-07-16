صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة تمت بنجاح، يبحث الكثير من المتابعين عن ما وصلت إليه أخبار صفقة انتقال اللاعب ليفاندوفسكي إلى فريق برشلونة، وقد زادت عمليات البحث عن الموضوع حتى أصبح ترينداً بعد التقارير التي رشحت عن اتمام صفقة انتقال لفاندوفسكي لبرشلونة، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لزيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة تمت بنجاح، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

ليفاندوفسكي يودع بايرن ميونيخ

وحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ وبرشلونة وليفاندوفسكي توصلوا إلى الاتفاق النهائي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تفاصيل الصفقة

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة النادي البافاري وافقت على العرض الذي كانت دائما تطالب به، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، شاملة الحوافز.

وأضافت أن "البارشا" سيدفع للنجم البولندي 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

ليفاندوفسكي يسافر لبرشلونة

من جانبها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية :"إن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سيسافر إلى برشلونة في الساعات القليلة المقبلة، وسيوقع عقدا ينتهي عام 2025 مع خيار التجديد لموسم آخر".

وتوقع المصدر أن يجري الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل بداية الحفل الذي ينظمه بايرن ميونيخ الألماني، في وقت لاحق من اليوم السبت، لتقديم لاعبيه الجدد، وهو ما سيعفي ليفاندوفسكي من "حرج الحضور".

وكان رئيس برشلونة خزوان لابورتا كشف، في السابع من يوليو: "قدمنا عرضا للاعب وننتظر الرد وسنرى ما إذا كان إيجابيا".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يدافع عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014، وسجل له 344 هدفا.