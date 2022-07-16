هل يوجد برتوكول صحي خاص للتعامل مع عمال غزة في الداخل المحتل بخصوص كورونا؟

أكد مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، اليوم السبت، أنه لا يوجد إجراءات أو بروتكولات صحية خاصة لدى وزارة الصحة في التعامل مع العمال الغزيين العائدين من العمل من الداخل المحتل، فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقال ضهير، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "وزارة الصحة في غزة لا يوجد لديها إجراءات صحية معينة في فحص العمال العائدين من الداخل المحتل إلى القطاع والمقدر عددهم بالآلاف، من كورونا ومتحوراتها الجديدة".

يُشار إلى أن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، عن ظهور متحور جديد من كورونا وهو (BA – 5) داخل الكيان، مع تسجيل زيادة في الإصابات بالفيروس التي تقدر بالآلاف يوميًا.

وأضاف مدير دائرة الطب الوقائي: "أتوقع أن تكون الموجة الحالية في غزة من متحور كورونا "موجة شديدة"، بمعنى إصابة أعداد كبيرة من المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة".

وبخصوص السلالات الجديدة، ذكر ضهير، أن كل السلالات التي ظهرت حديثاً أخف خطورة من سابقاتها، ولكن قدرتها على الانتشار أكبر، وأعراضها لا تختلف عن الأعراض السابقة.

وشدّد على ضرورة إتباع المواطنين إجراءات الوقاية والسلامة للحفاظ على سلامتهم من الإصابة من هذا الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت قبل أيام أن قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد 19 من نوع BA5 والذي يتمتع بسرعة انتشار أكبر من المتحور الأصلي.

ودعت الصحة الفلسطينية، المواطنين إلى تلقي اللقاحات الأساسية من لقاح (كوفيد- ١٩) لمن لم يتلق اللقاح بعد، وتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من فيروس (كوفيد- 19).

وأوصت خلية الازمة في وزارة الصحة الفلسطينية في اتباع الإجراءات الوقائية من هذا المرض وهي الآتي:_

أولا: الحرص على ارتداء الكمامة في المرافق الصحية لكافة العاملين والمرضى والمرافقين والزوار.

ثانيا: الحرص على ارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة والاماكن المزدحمة.

رابعا: يمنع زيارة المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة.

وأكدت خلية الأزمة، أن مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات مخصصة للحالات الخطيرة والتي تعاني من الاعراض الشديدة واما حالات الاشتباه بالإصابة فيتم متابعتها واجراء الفحص السريع لها في المراكز الصحية المعلن عنها سابقة.