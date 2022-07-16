الجهاد تشارك في وقفة تضامنية مع الأسير عواودة في الخليل

شاركت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل في وقفة تضامنية مع الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، مساء أمس الجمعة في بلدة أذنا.

وشارك في الوقفة حشد جماهيري غفير بدعوة من عشائر بلدة إذنا تضامناً مع الأسير عواودة، ومطالبةً بالإفراج عن جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله التي استشهدت في سجن الدامون نتيجة الإهمال الطبي للاحتلال.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في كلمة لها مواصلة دعمها ووقوفها بجانب الأسير خليل عواودة في معركته ضد سياسة الاعتقال الإداري، وأن موقف الحركة موقف ثابت ولن يتغير وهو التمسك الكامل بحقنا بأرضنا وحرية أسرانا ودحر الاحتلال الاسرائيلي من أرض فلسطين.

وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج العاجل عن الأسير خليل عواودة، وجثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، مؤكدين على ضرورة مواصلة وتكثيف الفعاليات التضامنية الداعمة للأسرى في معركتهم ضد الاحتلال حتى نيل حريتهم.

واعتبر المشاركون في الفعالية أن قضية الأسير خليل عواودة هي قضية الكل الفلسطيني وليس قضية الأسير نفسه أو عائلته أو محافظة الخليل، ويجب تنظيم الفعاليات الداعمة للأسرى في جميع الحافظات الفلسطينية.

الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 136 يوم من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه"، حيث يعاني أوضاعاً صحية خطيرة.