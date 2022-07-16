عودة حجاج قطاع غزة لأرض الوطن 2022 ، ايام معدودات هي التي تفصلنا عن موعد عودة حجاج قطاع غزة من الديار الحجازية بعد ادائهم لمناسك الحج للعام 2022 ، حيث كشفت عدد من المواقع الاخبارية ان حجاج من المقرر عودتهم لقطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء، يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٠-٢١ يوليه الجاري وخاصة بعد انتهاء كافة مناسك الحج، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تنشر تفاصيل عودة حجاج قطاع غزة لأرض الوطن 2022

موعد عودة حجاج قطاع غزة 2022

وقالت المصادر، إن حجاج غزة سيصلون إلى مطار القاهرة الدولي قادمين مطار الأمير محمد بالمدينة المنورة على متن ٥ رحلات جوية للخطوط الجوية الفلسطينية بواقع ٣ رحلات في اليوم الأول بعدد ٧٣٦ حاجا ورحلتين في اليوم الثاني بعدد ٥٩٦ حاجا.

عودة حجاج قطاع غزة لأرض الوطن 2022



وكان حجاج غزة قد غادروا الأراضي الفلسطينية عبر بوابات معبر رفح البرى بشمال سيناء، للسفر إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام بعد توقف عدة سنوات بسبب جائحة كورونا، حيث قامت السلطات المصرية بانهاء اجراءات عبورهم.