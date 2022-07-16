وش سالفة ابراهيم سويلم-سناب شات إبراهيم السويلم، أحدث الفناة السعودي إبراهيم السويلم، ضجة وتفاعل واسع وكبير في كافة مواقع التواصل الاجتماعي سواء السعودية والعربية بشكل عام، بعد إعلان عن إصابته بـ12 روم سرطاني في جسده، تكلله الحزن والدعاء له بالشفاء من قبل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وغيرها من دول الخليج، كون شهرته جاءت من برنامج الواقعي زد رصيدك"، لذلك خصصنا لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن أبرز التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية الخاصة بالفنان والمشهور السعودي ونجم السناب شات إبراهيم السويلم.

ما هو مرض الفنان ابراهيم السويلم

وخرج إبراهيم السويلم، في وقت سابق عبر بث في حسابه في ”سناب شات“، ليعلن أن ”الأطباء اكتشفوا بجسده 12 ورما على الأقل" الأمر الذي أحدث ضجة وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اشتداد أزمته الصحية فيما يبدو، مطالبين الجميع بالدعاء والتمني له بالسلامة والشفاء التام من مرضه.

وبعد إعلان السويلم مرضه، استذكر السعوديون، السويلم، بعد أنباء عن إصابة مواطنه إبراهيم العسيري بسرطان المخ، وطلبوا الدعاء للمشهورين، وسط تعبيرهم عن حزنهم من إصابة ”السويلم“ بـ“12 ورم“.

سناب إبراهيم السويلم

وقبل فترة وجيزة من اكتشافه السرطان، أجرى المشهور السعودي إبراهيم السويلم عملية ”تكميم معدة“، بهدف خسارة وزنه الزائد.

يذكر أن السويلم عرف شهرته قبل عدة سنوات من خلال البرنامج الواقعي ”زد رصيدك“ على قناة ”بداية“.

ابراهيم سويلم مريض