طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على موقع للمقاومة غرب غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:51 ص
16 يوليو 2022
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طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على موقع للمقاومة غرب غزة

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