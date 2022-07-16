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طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على موقع للمقاومة غرب غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:51 ص
16 يوليو 2022
طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على موقع للمقاومة غرب غزة
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