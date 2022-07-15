"حماس" تعلّق على قرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام طيران الاحتلال

علقت حركة حماس، اليوم الجمعة، على الترحيب "الإسرائيلي" بقرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام طيران الاحتلال.

واعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن هذا الترحيب يؤكد من جديد أن مسار التطبيع يحقق خدمة كبيرة للاحتلال ويعزز من حضوره ونفوذه في المنطقة على حساب المصالح القومية العربية.

وشدد قاسم على أن التطبيع يلحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال على استمرار التنكر لحقوقنا الوطنية وتصعيد عدوانه على مقدسات الأمة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت السعودية إنها ستفتح مجالها الجوي أمام جميع الخطوط الجوية، الأمر الذي يفسح المجال لتحليق مزيد من الرحلات من وإلى "إسرائيل".

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن السعودية قررت فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات التي "تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء" بموجب المعايير الدولية التي "تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية".