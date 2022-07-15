قبول استقالة الرئيس السريلانكيّ

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي، اليوم الجمعة، قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، بعد فراره إلى الخارج على إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردانا للصحافيين :"إن غوتابايا استقال بشكل قانوني، وقبلت الاستقالة".

وكان الرئيس السريلانكي قد أرسل خطاب استقالته من رئاسة سريلانكا من سنغافورة، أمس الخميس.

ويُشار إلى أنه بموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله، تلقائيا، رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.

وقال أبيواردانا في مقر إقامته :"إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع غداً السبت".

وأضاف: "آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام، وأتمنى تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية".