طريقة عمل الفتة باللحم الضاني، نقدم لكم طريقة عمل فتة اللحم الضاني، حيث يبحث الكثير من الناس عن طريقة اعدادها، وتقوم الكثير من السيدات بعملها في المنزل بطريقة سهلة وميسرة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، إعداد مقال عن طريقة عمل الفتة باللحم الضاني، أملين أن ينال المقال على إعجابكم، وهي من الوجبات اللذيذة للكثير من الناس وخاصة في العالم العربي.

طريقة عمل الفتة باللحم الضاني

أولاً: المقادير

- 1 كيلو لحمة ضانئ مقطع

- رغيف عيش مقطع مربعات

- فص ثوم مهروس

- 5 ملاعق كبيرة سمن

- 4 ملاعق كبيرة صلصلة بندورة

- 3 ملاعق كبيرة خل

مقادير الأرز

- 2 كوب أرز

- 1 ملعقة كبيرة سمن

- 2 كوب ماء

- 1 ملعقة صغيرة ملح

ثانياً: طريقة التحضير

1- نحضر الأرز.

2- نغسل الرز بماء فاتر في مصفاة.

3- في وعاء على النار نضيف الماء ونتركه يغلى.

4- نضيف الرز والملح والسمن ونقلبهم تقليب خفيف.

5- نترك الماء يغلى حتى يكون الماء في مستوى الأرز.

6- نغطى الوعاء بإحكام ونخفض النار.

7- بعد 10 دقائق نقلب مرة اخرى تقليب خفيف.

8- بعد 10 دقائق يكون الأرز قد نضج.

9- نخضر الفتة.

10- نسلق اللحمة الضأني.

11- بعد ان ينضج اللحم نحمره في ملعقتين سمن يصبح لونه بنيًا، ونضعه جانبا.

12- ثم نحمر مربعات الخبز في ملعقة سمن حتى يصبح بنيًا ومقرمشًا ثم ضعيه جانبا.

13- ثم نحمر نصف الثوم في ملعقة سمن لمدة دقيقتين ثم نضيف ملعقتين من الخل و٣ ملاعق مرقة لحم واتركيه ٣ دقائق ثم احفظيه جانبا.

14- لإعداد الصلصة: نحمر باقي الثوم في ملعقة سمن ثم نضيف باقي الخل والصلصة وملعقة من مرقة اللحم.

15- في طبق تقديم نضع مكعبات الخبز.، ونسكب عليه خليط الثوم بالخل ولابد من الحرص أن يمتص الخبر الخليط جيدا.

16- نضيف ١/٣ من الصلصة.

17- ثم نغطي الخبز بالأرز ونسكب فوقيه باقي الصلصة.

18- ونقدمها مع قطع اللحم المحمرة مغطاة بقليل من الصلصة.

وبالهناء والشفاء، ونرجو أن ينال المقال على إعجابكم .