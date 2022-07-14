ارتفاع تكاليف البناء في تركيا، يبحث الكثير من المتابعين عن تكاليف البناء في تركيا وهي من الموضوعات المهمة لكل من المقيمين في تركيا والمستثمرين والتجار وغيرهم، حيث زادت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عن تكلفة البناء في تركيا عبر محركات البحث العالمية ولاسيما محرك جوجل؛ لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كتابة مقال بعنوان :ارتفاع تكاليف البناء في تركيا، آملين أن ينال المقال على إعجابكم.

ارتفاع تكلفة البناء في تركيا

ارتفع مؤشر تكلفة البناء بتركيا بنسبة 3.97% على أساس شهري وبنسبة 105.73% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر، الأربعاء، عن هيئة الإحصاء التركية(حكومية)، بخصوص بيانات مؤشر تكلفة البناء لشهر مايو

وأوضحت البيان، أن مؤشر تكلفة البناء ارتفعت في مايو 2022 بنسبة 3.97% مقارنة بالشهر السابق عليه، وبنسبة 105.73% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

ارتفاع مستمر

كما أن مؤشر مواد البناء ارتفع في الشهر نفسه بنسبة 4.97% على أساس شهري، وزاد مؤشر العمل بنسبة 0.18%.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر مواد البناء في مايو بنسبة 130.73%، فيما ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 44.06%.

وكانت أظهرت البيانات الرسمية أيضًا أن مؤشر تكلفة تشييد المباني ارتفع في مايو بنسبة 3.84% على أساس شهري، وبنسبة 102.32% على أساس سنوي.

ارتفاع التكاليف سنوياً وشهرياً

وكذلك وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر مواد تشييد المباني بنسبة 4.88%، وزاد مؤشر العمل بنسبة 0.06%، وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر مواد تشييد المباني بنسبة 126.55% ، وارتفع مؤشر العمل بنسبة 43.98%.

أما مؤشر تكلفة تشييد المنشآت فيما عدا المباني فقد ارتفه بنسبة 4.37% على أساس شهري، وبنسبة 117.40% على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر مواد تشييد تلك المنشآت بنسبة 5.23% على أساس شهري، وكذلك زاد مؤشر العمل بنسبة 0.64%. كما ارتفع مؤشر تلك المواد بنسبة 144.66% على أساس سنوي ، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 44.34%.

بيع أكثر من 708 آلاف عقار خلال 3 أشهر

جدير ذكره أن تركيا كانت قد شهدت خلال الربع الأول من العام 2022 بيع أكثر من 708 آلاف عقار بمختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك بحسب معطيات صدرت عن المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابعة لوزارة البيئة والتحول والعمراني والتغير المناخي، في أبريل/نيسان الماضي، نشرتها على موقعها الإلكتروني، وطالعتها "العين الإخبارية".

وأوضحت المعطيات أن الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري شهدت بيع 708 آلاف و523 عقارًا، وصلت إيرادات الحكومة من بيعها 6 مليارات و961 مليونا و776 ليرة.

وبحسب الأشهر، فقد شهد مارس/آذار بيع 291 ألفًا و739 عقارًا بقيمة مليارين و971 مليونًا و680 ألفًا و895 ليرة، بزيادة 34% مقارنة بشهر فبراير/شباط الذي شهد بيع 217 ألفًا و673 عقارًا.

ومن العقارات التي بيعت خلال الربع الأول 307 آلاف و396 مسكنًا، و122 ألفًا و22 قطعة أرض، و192 ألفًا و184 حقلًا، و34 ألفًا و669.

وببيعها 92 ألفًا و833 عقارًا احتلت إسطنبول المركز الأول بين الولايات التركية، تلتها العاصمة أنقرة بـ48 ألفًا و116، ثم إزمير بـ39 ألفًا و543، وأنطاليا بـ28 ألفًا و455، وبورصه بـ27 ألفًا و207، وقونيه بـ20 ألفًا و674، وقوجه إيلي بـ19 ألفًا و135، وبالكسير بـ18 ألفًا و773.

الأولى أوروبيًا في العقارات

يذكر أن تركيا كانت قد تصدرت الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات خلال 2021، بواقع نحو 1.5 مليون عقار.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة، في يناير/كانون ثان الماضي، عن هيئة الإحصاء الحكومية بالبلاد، .

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات في تركيا سجلت العام الماضي، ثاني أعلى ذروة على الإطلاق عبر مليون و492 ألف عملية بيع.

ولفتت إلى أن الرقم القياسي سجل في مبيعات العقارات عام 2020 بواقع مليون 499 ألفا و316 مسكنا.