توخيل لا يستبعد ضم رونالدو

لم يستبعد المدير الفني لنادي تشيلسي، توماس توخيل، إمكانية التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن توخيل، قوله :"لا أستبعد التعاقد مع مهاجم، لكن الأمر ليس أولوية بالنسبة لنا، فالأولوية في الوقت الحالي للدفاع.. وهذا ليس سرًا".

وأضاف توخيل :"أنه خسرنا لاعبين رائعين في الدفاع، لذا نريد الآن تعويضهم بآخرين".

وبدورها ذكرت مصادر مطلعة على الشأن الرياضي :"أن مالك تشيلسي الجديد، تود بويلي، مهتم بضم النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، ويُقال إنه التقى وكيله، خورخي مينديز، الشهر الماضي، مع وجود اسم رونالدو على جدول الأعمال".

جدير ذكره أنه يقضي رونالدو إجازة "لأسباب عائلية"، إذ تغيب عن جولة مانشستر يونايتد الصيفية في تايلاند وأستراليا.