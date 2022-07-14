انخفاض كبير للذهب

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الخميس، عن انخفاض كبير في أسعار الذهب، وذلك على خلفية ارتفاع عملة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلاعن بيانات التداول أن انخفاض أسعار الذهب الأخيرة مرتبط بالتضخم القياسي الحاصل في العالم حيث سجلت بيانات التداول الأمريكية يوم أمس الأربعاء، انخفاضا قياسيا بأسعار الذهب لم تشهده البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981.

وبحسب بيانات التداول، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 9.05 دولار، أي بنسبة 0.52%، إلى 1726.45 دولارًا للأونصة.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.8% إلى 19.04 دولار.

في سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة من عملات ست دول - الشركاء التجاريين للولايات المتحدة) بنسبة 0.43% إلى 108.42 نقطة.

كما تبين أنه هناك تأثير ملحوظ على التداولات من خلال إحصائيات التضخم في الولايات المتحدة، والتي نُشرت يوم أمس الأربعاء، حيث تسارع التضخم السنوي في البلاد إلى 9.1% على أساس سنوي بعد 8.6% في الشهر السابق.