خمسة أسرى من الخليل يدخلون عامهم الأخير في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني إن خمسة أسرى من محافظة الخليل يدخلون عامهم الأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النادي أن الأسرى هم: الأسير عامر أبو رموز والذي دخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2007، وهو محكوم بالسجن لمدة 16 عاماً، وهو متزوج وأب لابن (عبيدة).

فيما دخل الأسير رامي حسان (41 عاماً)، عامه الـ19 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، لافتاً إلى أن الأسير حسان تعرض للمطاردة قبل اعتقاله لمدة عامين، وواجه بعد اعتقاله تحقيقًا قاسيا استمر لمدة 75 يوما، ولاحقا حكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 19 عاما، مشيراً إلى أنه في عام 2005 وفي يوم موعد محاكمته فقد الأسير حسان والدته، وحرمه الاحتلال من وداعها.

وتمكّن خلال سنوات أسره من استكمال دراسته، وحصل على شهادة البكالوريوس، وهو على وشك الحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية.

والأسير أيوب الزعارير (39 عاماً)، يدخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2007، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً، علماً أنه فقد والده وهو في الأسر.

فيما دخل الأسير مراد القيسية عامه الـ17 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2005، وهو في الأسر حصل على شهادة البكالوريوس تخصص علم اجتماع، وهو متزوج وأب لطفلة.

والأسير فراس مريش (43 عاماً)، دخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، حصل وهو في الأسر على شهادة البكالوريوس تخصص خدمة اجتماعية، علماً أنه فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.