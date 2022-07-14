برنامج زيارة بايدن إلى بيت لحم

قال مكتب الشؤون الفلسطينية التابعة للسفارة الأمريكية في القدس: "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الضفة المحتلة للتشاور مع السلطة الفلسطينية".

وأضاف في تصريح مقتضب، أن زيارة بايدن تأتي للتأكيد على دعمه القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص للشعب الفلسطيني.

وحسب البرنامج المعلن فإن جو بايدن سيزور مستشفى المطلع يوم الجمعة عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فيما سيصل بايدن إلى قصر الرئيس (المقاطعة) في بيت لحم للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

ويغادر الرئيس الأمريكي المقاطعة عند الساعة الواحدة ظهراً، مع احتمالية زيارة قصيرة لكنيسة المهد ومن ثم إلى مهبط الطائرات ببيت لحم، حيث سيطير على متن هليكوبتر إلى مطار اللد، ليغادر بعدها إلى جدة السعودية.

من جهتها دعت لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم المواطنين للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية ضد "السياسة الأمريكية في المنطقة والانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال" وذلك يوم الجمعة الموافق ١٥/٧/٢٠٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقالت: "إن التجمع سيكون بالقرب من الدوار الروسي".