بالفيديو انفجار يّخلف دماراً هائلاً داخل مطعم في الصين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:23 م
13 يوليو 2022
انفجار يّخلف دماراً هائلاً داخل مطعم في الصين
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شهد أحد المطاعم في محافظة جيلين شمال شرقي الصين انفجاراً تسبب في دمار كبير.

وأشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الاثنين، يشتبه أن سببه هو وصلة الغاز الطبيعي بالمطعم.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار.

ولفتت إلى أن الانفجار الذي وقع بالمطعم تسبب في انقلاب العديد من السيارات وأضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

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