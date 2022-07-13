الناطق باسم حماس: إعلان بايدن "صهيونيته" يؤكد تبنيه الكامل للمصالح الصهيونية

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، أن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه صهيوني في بداية زيارته للمنطقة، تفضح تبنيه الكامل للمصالح الصهيونية.

وقال قاسم في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد حجم جريمة بعض الأطراف بتساوقها مع المساعي الأمريكية لتشكيل تحالفات يكون الاحتلال جزءاً منها، ويكشف مدى الوهم الذي تعيشه قيادة السلطة بإمكانية الاستفادة من المواقف الأمريكية".

وكان بايدن، قد أكد أن علاقة بلاده مع "الكيان الصهيوني" أعمق وأقوى من أي وقت مضي.

وجاء ذلك في كلمة له فور وصوله "الكيان الصهيوني" قال فيها: "يشرفني أن أقف بين الأصدقاء لأزور دولة إسرائيل اليهودية المستقلة، وعلاقتنا مع (إسرائيل) أقوى وأعمق مما كانت عليه في السابق و تربطنا مع إسرائيل علاقات وروابط وثيقة"

وأضاف :" لقد قلت من قبل وأقول الآن - ليس عليك أن تكون يهوديًا حتى تكون صهيونيًا، كرئيس يمكنني القول إن علاقتنا مع إسرائيل أعمق وأقوى من أي وقت مضى والولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وعلاقتنا معها أقوى وأعمق مما كانت عليه في السابق".

وتابع :"السلام مهم لجميع شعوب المنطقة وسأتحدث عن حل الدولتين وسنبحث دعمنا المستمر لحل الدولتين ونريد السلام ولا نريد لأخطاء الماضي أن تتكرر".

وأشار بايدن إلى أن بلاده تدعم القبة الحديد ية ومنظومة الليزر في إسرائيل" ستعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ظهر اليوم الأربعاء، إلى كيان الاحتلال "الاسرائيلي" في زيارة للمنطقة تستمر قرابة الـ5 أيام تشمل "الكيان الإسرائيلي" ومدينة بيت لحم و السعودية.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية" :" في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق حطت طائرة الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون ، وهي أولى محطات الرئيس الأمريكي للمنطقة ، حيث سيعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين ، وبعدها سيتوجه الى محافظة بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس".