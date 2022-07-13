رسميا.. برشلونة يعلن ضم رافينيا

أعلن برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، على توصله لاتفاق مع ليدز يونايتد، بشأن ضم الجناح البرازيلي رافينيا.



وأصدر برشلونة بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي، كشف خلاله عن اتفاقه مع ليدز لضم رافينيا، في انتظار إجراء الكشف الطبي للاعب.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن برشلونة اتفق مع ليدز على ضم رافينيا مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن رافينيا يستعد للسفر إلى إسبانيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، ومن ثم توقيع عقود انضمامه لصفوف برشلونة.



وقال رومانو: "يطير رافينيا إلى إسبانيا اليوم من أجل استكمال عملية انتقاله إلى برشلونة، وسيوقع عقدا حتى صيف 2027".



وأضاف: "فعل رافينيا كل شيء للانضمام إلى برشلونة والذي يعد حلمه الأكبر".