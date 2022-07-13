في سماء الأراضي المحتلة: تدريبات مشتركة لطائرات مقاتلة "إسرائيلية" ويونانية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 13/7/2022، عن أن ما يسمى سلاح الجو "الإسرائيلي" والقوات الجوية اليونانية، أجرتا تدريبات مشتركة في سماء "الأراضي المحتلة".

وقال موقع الأخبار العبري0404، إنه "كجزء من التدريب، مارست الطائرات مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك المعارك الجوية المتقدمة، وتزويد الطائرات المقاتلة اليونانية بالوقود".

وأشار الموقع إلى أن هذا التدريب يُشكل معلماً هاماً في تعزيز التعاون بين "إسرائيل" واليونان، كما يساهم في تعزيز الاستعداد للقتال في مناطق وظروف مختلفة".

وزعم بيان لجيش الاحتلال، أن "التمرين جزء من برنامج التدريب المشترك لعام 2022".