طالع : أسعار جديدة للوقود في مصر

قررت وزارة البترول في مصر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، وذلك بناء على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عقب اجتماعها مطلع الشهر الجاري.

وقامت الحكومة برفع أسعار البنزين للعام 2022 بأنواعه الثلاثة والسولار بدءا من اليوم، لتصبح كالتالي: سجل سعر بنزين 80 نحو 8 جنيهات بعد أن كان 7.50 جنيها للتر.

فيما وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه. وارتفع سعر بنزين 95 ليسجل 10.75 جنيها للتر بدلا من 9.75 جنيه. وارتفع سعر السولار ليصل إلى 7.25 جنيه بعد أن كان 6.75 جنيه