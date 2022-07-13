مهجة القدس: الأسير المجاهد رائد هندي يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد رائد محمد إسماعيل هندي (42 عامًا)؛ من بلدة تل بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/07/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (25) عامًا؛ بتهمة الإنتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير رائد هندي ولد بتاريخ 06/11/1980م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.