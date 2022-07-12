سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا، والذي استقر في تعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في سوريا، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

افتتحت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية اليوم في أسواق العاصمة دمشق على سعر شراء وصل إلى 3950 ليرة، مقابل سعر بيع للدولار وصل إلى 3990 ليرة.

سعر الدولار الرسمي اليوم الأربعاء في سوريا

وقال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار، ليقترب من السعر في السوق السوداء، الذي بلغ 3900 للدولار في أبريل الماضي، بينما كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم للشراء إلى 4008 ليرات للشراء، و4054 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 1051 ليرة لشراء كل ريال مقابل 1064 ليرة لبيع كل ريال.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

ووصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية إلى 207 ليرات للشراء، و212 للبيع، كذلك وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم إلى 12841 ليرة للشراء مقابل 12997 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

من ناحية أخرى، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية إلى 1073 ليرة للشراء، مقابل 1087 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية، اليوم الثلاثاء 12 يوليو، 224 ليرة للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 231 ليرة.