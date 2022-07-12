موقع عبري: البيان المشترك لزيارة بايدن لـ"إسرائيل" سيسمى "إعلان القدس"

كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، عن اسم البيان المشترك لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "إسرائيل".

ونقل موقع "واللا" العبري، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر "إسرائيلية" رفيعة المستوى، أن البيان المشترك لزيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل سيسمى "إعلان القدس" وهو الإعلان الذي ستلتزم فيه واشنطن بأمن "إسرائيل".

وأكد الموقع العبري أن هذا الإعلان أو البيان الأمريكي "الإسرائيلي" المشترك ربما يكون الأكثر أهمية منذ أكثر من عقدين، أو ربما لم يصغ من قبل خلال العقدين الماضيين، حيث يفترض أن يتعهد الإعلان بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مع السماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن "إعلان القدس" بين بايدن ورئيس الوزراء "الإسرائيلي"، يائير لابيد، والمفترض توقيعه خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، الأربعاء والخميس المقبلين، سيؤكد تعزيز التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وتوسيع نطاق الدول المنخرطة في اتفاقيات السلام.

ويفترض أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 13- 16 تموز/يوليو، تشمل الأراضي الفلسطينية والسعودية، وذلك لأول مرة منذ توليه الرئاسة، على أن يلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.