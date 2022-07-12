سبب مقتل الطفل صقر نايف المطيري- التعرف على قاتل الطفل صقر نايف المطيري، تصدرت قصة مقتل الطفل الكويتي صقر نايف المطيري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الـ24 الماضية، خاصة بعد فك الأجهزة الأمنية الكويتية لغز وسبب مقتله، الأمر الذي أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي ودولة الكويت والخليج العربي بشكل عام، لذلك وتماشياً مع عمليات البحث المتواصل والمستمرة عبر محرك قوقل العالمي وضعنا لكم متابعين الكرام في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أبرز تفاصيل قضية مقتل الطفل الكويتي صقر نايف المطيري.

وش سالفة مقتل الطفل صقر نايف المطيري

وتصدرت قصة الطفل ذو السنوات الخمس منصات التواصل الاجتماعي في الكويت خلال الساعات الماضية، وأصيب الكثيرون بالصدمة بعد ورود خبر العثور على جثة الطفل وانكشاف أمر الجريمة وتفاصيلها المروعة، مطالبين بفرض عقوبة الإعدام على الوالدة القاتلة التي تجردت من أدنى مشاعر الأمومة والإنسانية.

وعلق صاحب حساب باسم “مواطن كويتي”، بتطبيق عقوبة الإعدام فهي أنجح وسيله للقضاء علي غالبية الجرائم الخطرة، مستشهداً بقوله تعالى:”ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".

سبب مقتل الطفل صقر نايف المطيري

فقد قامت أم الطفل صقر المطيري بالاعتراف بجريمتها حيث أقدمت على قتل ابنها في أحد أيام شهر شباط فبراير، وتركت جثته في المنزل لحوالي خمسة أيام، وقامت بعد ذلك بالاتصال بمجموعة من عمال النظافة الذين يعملون في المنطقة ليساعدوها على التخلص من جثة كلب ميت عندها في المنزل، فوضعت الجثة بعدة طبقات من الأكياس، وغطتها وجهزتها ليأخذوها دون الشك بشيء، وأقدم عمال النظافة بالمجيء وأخذ الجثة والتخلص منها في منطقة تقع غرب محافظة عبدالله المبارك، ويبدو بأن أم هذا الطفل المسكين من الناس المشبوهة سابقًا بقصص المخدرات مع العلم أن والد الطفل هو أحد المسجونين بتهمة تعاطي المخدرات ولازال في السجن حتى الآن.

الإعلام الأمني:

"الجنائية" توصلت إلى الطفل المفقود منذ أيام واتضح أنه تعرض إلى جريمة قتل pic.twitter.com/Oyfdi2o0lW — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 10, 2022

قصة الطفل صقر نايف المطيري

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن والدة الطفل، وهي من أرباب السوابق بتهم تعاطي المخدرات، اعترفت أمام المباحث أنها قتلت ابنها في شهر فبراير الماضي، وتركت جثته داخل المنزل لمدة 5 أيام.

وأوضحت المصادر أن الأم لجأت إلى عمال النظافة للتخلص من جثة طفلها التي لفتها بأكياس، حيث أبلغتهم بأنها جثة كلب نافق، فأخذوها وألقوها في أحد مرادم النفايات غرب منطقة عبدالله المبارك.

وكانت الأم قد تقدمت ببلاغ عن فقدان طفلها قبل أسبوع، وفق ما بينته المصادر، التي أشارت إلى أنها ”رفضت الإدلاء أمام المباحث عن سبب القتل لكنها أرشدت عن مكان الجثة“.

وبعد العثور على هوية قاتل الطفل الذي صدم الجميع عند إعلان الخبر، طالب الكثير من الناس بعقاب هذه الأم أشد عقاب ممكن لفعلها الإجرامي مع ولدها، وما زالت الجهات المختصة تحقق لمعرفة كامل التفاصيل وأخذ الإجراءات اللازمة وتحقيق الحكم عليها بعد المحاكمة.

أم صقر نايف المطيري قتلته وزعمت أنه جثة كلب نافق

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن تطورات جديدة، واعترافات صادمة، للأم المتهمة بقتل ابنها الطفل صقر نايف المطيري 7 سنوات، والعثور على جثته متحللة بعد تغيب 4 أشهر.

وقالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحالت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، “قضية غرب عبد الله المبارك” إلى النيابة العامة .

وقالت المصادر إن النيابة العامة ستباشر التحقيق في القضية وستستدعي جميع الأطراف والمتهمين لكشف ملابسات الواقعة وتصنيف التهم الموجهة إلى المتهمين.بحسب صحيفة “القبس”

وأعلنت الشرطة الكويتية في بيان لها عثورها على جثة الطفل “صقر نايف المطيري” 7 سنوات، بعد أشهر على فقدانه.

جريمة صقر نايف المطيري

قصة مقتل الطفل صقر المطيري بالتفصيل كاملة

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ذكرت في بيان رسمي أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة الأحمدي تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام، واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقربائه. وأوضحت أنه تم التوصل إلى مكان الجريمة وبالبحث عنه تبين أن القاتل دفنه في إحدى المناطق. ولفتت إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم بحق القاتل واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لإحالتها إلى الجهات المختصة.

صقر نايف المطيري

واصابت الحادثة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن والمطالبة بتحقيق العدالة بحق والدة الطفل المتهمة في قتله، وفق بيان وزارة الداخلية الكويتية، في مقالنا الكشف عن قاتل الطفل الكويتي صقر نايف المطيري-سبب مقتل الطفل صقر نايف المطيري، سنرفق لكم بعض من تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حادثة مقتل الطفل صقر نايف المطيري.