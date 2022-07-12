ليفاندوفسكي يعود إلى ميونخ

تترقب جماهير بايرن ميونخ، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مصير المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي طلب الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الماضي.



صاحب ال33 عاما أبدى إصرارا واضحا على مغادرة ملعب أليانز أرينا هذا الصيف، لا سيما بعد تلقيه عرضا من برشلونة.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الدولي البولندي عاد إلى مدينة ميونخ، مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء عطلته الصيفية.



وأشارت إلى احتمالية ظهور ليفاندوفسكي في مقر تدريبات الفريق البافاري، غدا الثلاثاء، وذلك حسبما كان مقررا من قبل بشأن عودته من العطلة.



وسيخضع ليفاندوفسكي غدا للفحوصات الطبية المعتادة قبل الانخراط في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد.



ويأمل أفضل لاعب في العالم في الحصول على الضوء الأخضر من بايرن ميونخ، للانتقال إلى البارسا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.