ماذا طلب مدرب الأرسنال ؟

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، طلب ضم النجم العربي اسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه لعب نجم آيه سي ميلان، الجزائري إسماعيل بن ناصر، مع آرسنال سابقا وشارك مع الفريق الأول في مباراة واحد بموسم 2015-2016، قبيل بيعه إلى إمبولي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية :"إن آرسنال يجهز عرضًا بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني، لاستعادة خدمات لاعب الوسط الجزائري هذا الصيف".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلان يرفض التخلي عن بن ناصر، عقب خسارة زميله السابق في خط الوسط فرانك كيسيه مجانًا هذا الصيف، لكن الرقم المعروض قد يغري الروسونيري.

جدير ذكره أنه شارك بن ناصر مع ميلان في 105 مباريات خلال 3 مواسم، بما في ذلك 40 مباراة بالموسم الماضي، عندما فاز الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي.