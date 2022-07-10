فوائد لحم الغنم، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأيام عن فوائد تناول لحم الغنم للجسم، في ظل توفر كميات من اللحوم في المنزل، حيث يقومون إما بشويها أو طبخها، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن نقدك لكم مقال بعنوان: فوائد لحم الغنم، أملين ان ينال المقال على إعجابكم، ولمعرفة هذه الفوائد تابع المقال للنهاية.

فوائد لحم الغنم

فوائد لحم الغنم كثيرة، والغنم من الثدييات المدجنة والنباتية، ولحمه ذو مذاق متميز محبب للكثير من الناس، وله الكثير من الفوائد الصحية المختلفة المفيدة للجسم، فما فوائد لحم الغنم الصحية؟ وما القيمة الغذائية له؟ فيما يلي نتعرف على ذلك



فوائد كبيرة للحم الغنم

1- أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن لحم الغنم يساعد على تقوية الأعصاب وشدها.

2- مفيد في القضاء على مشكلة الإمساك، فهو يعمل على إدرار البول، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية مرتفعة.

3- يساعد على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع لغير المصابين بالمرض المزمن.

4- يعمل لحم الغنم على تحسين معدلات الخصوبة بالنسبة للنساء والرجال.

5- لحم الغنم مفيد في تقوية عضلات القلب، والحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة وتصلب الشرايين.

6- يحتوي لحم الغنم على نسبة كبيرة من مادة الجلكوبين، التي تتحول إلى مادة الجلوكوز المفيد في الجسم.

7- لحم الغنم يمنح الجسم الطاقة، ويعمل على تنشيط المخ والخلايا العصبية، ويساعد على إمداد الجسم بنسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم.

8- يحتوي لحم الغنم على كل من الكالسيوم والفوسفور بنسبة كبيرة، وهذا يعمل على تقوية العظام والحفاظ على صحة الأسنان.

9- يعمل على الوقاية من هشاشة العظام، ويساعد على إمداد الجسم بالزنك المفيد في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي الحماية من الأمراض المختلفة.

أفضل طريقة لطهي لحم الغنم

لحم غنم محشي

أولاً: المكونات

لحم غنم منظف ومخلٍ.

2 كوب من الأرز قصير الحبة.

نصف كوب سمن أو زبدة.

ملعقة كبيرة هيل مطحون.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بودرة بصل.

ملعقة كبيرة أوريجانو.

ملعقة كبيرة شطة مجروشة.

كوب لبن زبادي.

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب من الصويا صوص، أو دبس الرمان.

بصلة مفرومة فرماً ناعماً.

نصف كوب بازلاء خضراء.

كوب من المكسرات لوز أو كاجو.

كوب بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة بهارات.

ثانياً: طريقة التحضير