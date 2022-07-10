هبوط أسعار العملات الرقمية، يبحث الكثير من المتابعين حول العالم عن أسعار العملات الرقمية؛ لانها تهم الكثير منهم وخاصة الذي يمتلكون مبالغ منها، ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار العملات الرقمية، بعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الأشهر جوجل، قررنا كتابة مقال بعنوان: هبوط أسعار العملات الرقمية، أملين أن ينال المقال على إعجابكم.

هبوط أسعار العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجعت أسعار العملات المشفرة اليوم الأحد 10 -7- 2022، فيما تحاول عملة بيتكوين التماسك للحفاظ على مكاسبها الأخيرة.

تراجع القيمة السوقية لـ"الكريبتو"

وتراجعت القيمة السوقية لـ"الكريبتو"، وهو أكبر سوق لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم بنسبة 0.86% لتهبط إلى 944.95 مليار دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 56.01 مليار دولار.

العوامل المؤثرة على العملات الرقمية

وكانت تسببت الزيادة المطردة في أسعار الفائدة الأمريكية في ارتفاع شهية المستثمرين نحو السندات طويلة الأجل، والعزوف عن الاستثمار في العملات المشفرة التي فقدت جاذبيتها عقب انهيار عملة تيرا.

قانون تنظيم تداول العملات الرقمية

ولكن قانون تنظيم تداول العملات الرقمية الأوروبي ساهم بقوة في عودة الأمل لسوق الكريبتو، بعدما كان ينازع في ظل الارتفاع القياسي في معدلات التضخم، وفشل بيتكوين ورفاقها في التحوط من مخاطر الركود التضخمي، التي لم يسلم منها أي قطاع حتى سوق الذهب الذي يعد الملاذ الآمن لحفظ القيمة قد تراجع دون مستوى 1800 دولار للأوقية.

هبوط أسعار العملات الرقمية

سعر بيتكوين اليوم

هبط سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الأحد 10 -7- 2022 بنسبة 0.81% ليصل إلى 21348.1 دولار، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 407.39 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع فإن بيتكوين ما زالت تحتفظ بمستواها فوق الـ21 ألف دولار بعد أن سجلت مستويات متدنية قبل نحو أسبوعين.

هبوط أسعار العملات الرقمية

أسعار العملات المشفرة

عملة إيثريوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.8% مسجلًا 1191.89 دولار.

سعر بينانس كوين

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 2.35% ليبلغ 236.7 دولار.

سعر عملة الريبل

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.08% ليسجل 0.33891 دولار.

سعر عملة كاردانو

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.12% ليصل إلى 0.48 دولار.

سعر بولكادوت

وفقد سعر بولكادوت Polkadot نحو 0.84% من قيمته ليصل إلى 7.08 دولار.

سعر دوجكوين

وخسر سعر دوجكوين DOGE/USD نحو 1.61% ليصل إلى مستويات 0.06834 دولار.