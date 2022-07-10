فينيسيوس يحسم أمره مع الريال

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، حسم أمره بالبقاء مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وذلك بتمديد عقده لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر "تويتر" :"إن فينيسيوس وقع على عقده الجديد مع ريال مدريد".

وأضاف رومانو :"توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي في الشهر الماضي، لكن انتهى الأمر الآن، ويمتد العقد الجديد لفينيسيوس حتى عام 2027، كما أراد الرئيس فلورنتينو بيريز".

وتابع قائلاً :"سيختار النادي الملكي أفضل لحظة للإعلان عن التجديد، لكن جرى توقيع العقود بالفعل".

جدير ذكره أنه قالت تقارير إسبانية :"إن إدارة الريال سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين يورو بالموسم، ضمن أعلى الرواتب في الفريق".