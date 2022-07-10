تشيلسي يقترب من ضم سترلينغ

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الأحد، إن تشيلسي توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضم رحيم سترلينغ مقابل 50 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار).

ويُشار إلى أنه سينضم سترلينغ لمدة خمسة مواسم مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وأوضحت الوسائل، بأنه سيكون سترلينج أول المنضمين لتشيلسي منذ استحواذ تود بولي وكليرليك كابيتال على النادي.

وكان قد شارك سترلينج (27 عاما) في 47 مباراة مع سيتي في الموسم الماضي وأحرز 17 هدفا وصنع تسعة أهداف بجميع المسابقات.

وانتقل مهاجم إنجلترا إلى سيتي قادما من ليفربول في يوليو 2015، وأحرز 131 هدفا في 337 مع الفريق.

ونال لقب الدوري مع سيتي في أربع مناسبات بالإضافة إلى لقب كأس الرابطة أربع مرات أيضا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، لكنه خرج من حسابات المدرب بيب جوارديولا لفترات طويلة من الموسم الماضي إذ فضل المدرب الإسباني الاعتماد على فيل فودن وجاك جريليش.

وغاب سترلينغ عن التشكيلة الأساسية في مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وشارك في التشكيلة الأساسية في ست من آخر 11 مباراة بالدوري.

جدير ذكره أنه لعب سترلينج 77 مباراة مع إنجلترا، وسيكون إضافة لتشيلسي الذي عانى لتسجيل الأهداف في الموسم الماضي وبعد رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.