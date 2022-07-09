الاستهتار وتحطيم شعيرة الأضحية

ما يحدث من تجاوز الشرع في تعذيب الذبيحة يجعلنا أمام معضلة الظاهرة التي لا ينتبه إليها الوعاظ ،ولا تهتم بها وزارة الأوقاف ، الأمر الذي يجعلنا نقول إن الحكومة خصوصا وزارة الزراعة والداخلية والأوقاف ، تتحمل مسؤولية الوزر الذي يقع على من يحولون عيد الاضحى إلى عيد اللا إنسانية في التعامل مع الحيوانات و تعليم أبناءنا أساليب التنكيل وسلخنا عن شعائر العبادة ومشاعر الإنسانية التي انزلها الله بالبشرى على خليله عليه السلام ، أن عمليات التنكيل تسيء لنا ولديننا ولكل الشعوب الإسلامية وتظهرنا عالم متعطش للدماء ، فالطريقة التي يتم بها الذبح في الشوارع والحارات ، تتنافى مع تعاليم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي أمرنا بالإحسان والرفق في كل شيء فأخذنا منها حد السكين وتركنا إراحة الذبيحة ،ان المناظر التي تتناقلها الشبكات الاجتماعية لهي من البشاعة والاجرام ما يجعل الحكومة متهمة خصوصا وأنه ترتب على هذا السلوك اصابات ووفيات في أيام العيد ، وتحويله إلى يوم حزن في الكثير من العائلات .

أن الحكومة التي استطاعت أن تنهي ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات والمحافظة على أرواح الناس لقادرة على إنهاء ظاهرة تشويه العيد وشعائره وتشويه ديننا وشعوبنا.

شعيرة الأضحية هدفت إلى فداء اسماعيل عليه السلام وليس التضحية بذريته في صراع مع الحيوانات والتضحية بقيمة وإنسانية الدين.