إرشادات صحية من ذهب لعيد أضحى دون مشاكل

عيد الأضحى المبارك على الأبواب، ويمتاز هذا العيد بطقوسه الخاصة، التي تشمل بالتأكيد عادات تغذوية تؤثر على نظامنا الغذائي اليومي، مثل: الاكثار من أكل اللحوم الحمراء، الشوكولاتات والحلويات والمكسرات بكثرة، شرب القهوة المفرط، وتناول معمول العيد العالي بالسعرات الحرارية، وإهمال وجبة الإفطار، وغيره العديد من العادات التي قد تؤدي الى إصابتنا بالاضطرابات المعوية، أو الإسهال، أو حتى كسب مزيد من الوزن.

إليكم بعض أهم الإرشادات الصحية لعيد الأضحى:

لا تهمل وجبة الفطور، لأن إهمالها سيؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة أثناء النهار.

اشرب كميات كافية من السوائل خاصة الماء لتجنب التعرض للجفاف.

قلل من تناول اللحوم الحمراء: وأزل الدهون من اللحوم قبل الطهي .

اختر تناول الأجزاء من اللحوم التي تحوى نسبا اقل من الدهون.

قلل من كمية الصلصات التي تضاف للحوم أثناء الشواء أو تقدم بجانبها لأنها تحتوى على كمية عالية من السكر والملح.

تناول السلطة والخضار بجانب اللحوم في العيد للحفاظ على صحتك.

قلل الحلويات أثناء العيد : نعم تشكل حلويات العيد جزءا خاصا من العيد، لكنها التي تحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون والسكريات تؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي، كما تضاعف المخاطر الصحية للمصابين بالسكري والسمنة وارتفاع نسبة الدهون في الدم وأمراض القلب والشرايين. لذلك من المفضل عدم المبالغة في تناولها على الرغم من ضغوط الضيافة والإلحاح الذي يشتهر به مجتمعنا، وتناول الأنواع التي تحتوى على دهون أقل.

انتبه لكمية الكافيين: القهوة هي رفيقك طوال يوم العيد وستجدها حيثما توجهت، وبالطبع تحوي القهوة كميات لا باس بها من الكافيين، وبهذا فان تناولها بكميات زائدة قد يؤدي الى الأرق، اضطرابات في المعدة، الصداع.

انتبه لكمية الملح التي نتناولها في فترة العيد والموجودة في اللحوم أو الفسيخ والمكسرات والأغذية المصنعة (الصلصات كالكاتشب وغيره ) وغيرها، حاول تجنب اضافة الملح واستبدله بالتوابل والأعشاب والليمون

لا للمشروبات الغازية : تجنّب تناول المشروبات الغازية حيث تسبب سوء الهضم واضطرابات في المعدة.

ينصح ذوو الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم بضرورة الحرص عند تناول الوجبات التقليدية خلال فترة العيد، وعدم الإفراط في تناول الملح والسكريات والنشويات، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية، والتقليل من الكافيين، إلى جانب الحرص على تناول وجبات صغيرة ومتنوعة على مدار اليوم.

أخيرا: احرص على تناول الأطعمة والمشروبات بكميات معقولة.