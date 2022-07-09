تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الإثنين
28° - 27°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.53
يورو
3.68
جنيه مصري
0.19
دينار أردني
4.98
جنيه إسترليني
4.28
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
حركة الجهاد الإسلامي تؤدي صلاة عيد الأضحى في العراء
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:09 ص
09 يوليو 2022
حركة الجهاد الإسلامي تؤدي صلاة عيد الأضحى في العراء
متعلقات
محدث
طلال ناجي : حركة الجهاد الإسلامي أصبحت رقماً صعباً في المقاومة أمام الاحتلال
11:44 ص
الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك
09:52 م
القيادي عدنان: الشهيد سميح عمارنة أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في يعبد
05:02 م
بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الأولى لاستشهاد القائد جميل العموري
01:18 م
عاجل