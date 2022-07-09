بالصور حركة الجهاد الإسلامي تؤدي صلاة عيد الأضحى في العراء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:09 ص
09 يوليو 2022
حركة الجهاد الإسلامي تؤدي صلاة عيد الأضحى في العراء
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حركة الجهاد الإسلامي تؤدي صلاة عيد الأضحى في العراء

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