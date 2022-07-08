فضل صيام يوم عرفة 2022، يوافق اليوم الجمعة يوم عرفة وهو من أفضل الأيام في العام على الإطلاق، لما له من فضل وبركة وعتق من النار، حيث انه يكفر سنة سابقة ولاحقة، الا هناك صدرت تصريحات لأحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالسعودية،حول صحة حديث فضل صيام يوم عرفة؛ ما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع انطلاق موسم الحج، في مقابل رد العديد من الشيوخ بوجود الاجر العظيم لصيام يوم عرفة ، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في وكالة فلسطين اليوم أن نقدم لكم فضل صيام يوم عرفة 2022.

فضل صيام يوم عرفة 2022

المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالسعودية، أحمد الغامدي، أدلى بصريحات عن ضعف حديث فضل صيام يوم عرفة الذي جاء فيه: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

وفي تغريدة للغامدي على موقع "تويتر"، أعاد نشر تقرير عن مقال له بصحيفة "عكاظ"، أثار انقساما في الآراء، ودفع عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، للدخول على خط الجدل المثار.

وفي تغريدة للغامدي على صفحته في موقع "تويتر"، أعاد نشر تقرير عن مقال له بصحيفة "عكاظ"، أثار انقساما في الآراء، ودفع عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، للدخول على خط الجدل المثار.

فضل صيام يوم عرفة 2022

وقال الكلباني على صفحته بموقع " تويتر": "صيام يوم عرفة ثابت في الصحيحين وغيرهما، فلا تستمع لقطاع طرق الخير وعليك بالجادة".

ويعتبر يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يعد من أفضل الأيام عند المسلمين، فيه يقف الحجاج على جبل عرفة، أهم أركان الحج.

ويقع الجبل شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم

فوائد صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة لغير الحاج مستحب، ومكروه للحاجّ؛ وهناك العديد من الفوائد للمسلم عندما يصوم هذا اليوم العظيم؛ منها:

أولا: تكفير ذنوب سنتين السنة الماضية والسنة القادمة من صغائر الذنوب بشرط ترك الكبائر، فعن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنّ النبي قال: (... صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ).

ثانياً: عبادة الصوم جبر الخلل الذي قد يحصل في العبادات من خلال صيام التطوّع؛ فالتطوّع يعوّض النقص في الفرض، قال-صلى الله عليه وسلم-: (... فإن انْتَقَص من فريضتِه شيئًا، قال الربُّ -تبارك وتعالى-: انْظُروا هل لعَبْدِي من تَطَوُّعٍ، فيُكَمِّلُ بها ما انتَقَص من الفريضةِ، ثم يكونُ سائرُ عملِه على ذلك).

ثالثاً: التقرب إلى الله التقرب إلى الله بأحبّ العبادات إليه وهو الصيام في أفضل الأيام وهو يوم عرفة، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله -تعالى-: (... وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَألَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ).

فضل صيام يوم عرفة 2022

المباعدة عن النار المباعدة عن النار كما أخبر الرسول الكريم أن من يصوم يوماً تطوعاً يباعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً، وذلك في الحديث الشريف الذي يرويه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَن صامَ يَوْمًا في سَبيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا).

فضل الصيام في يوم عرفة يعتبر الصيام واحد من أهم الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم القيام بها في الأيام العشر من ذي الحجة، ولا سيما في يوم عرفة، فلقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).[٦] أدعى لاستجابة الدعاء إن يوم عرفة واحد من أعظم الأيام عند الله -تعالى- ويجتمع فيه الحجاج على صعيد عرفات يطلبون الرحمة والمغفرة والعتق من النار، فيستجيب الله لهم ما طلبوا؛ ففي الحديث: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمُ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟).

يجتمع لغير الحاج في يوم عرفة مجموعة من الفضائل؛ منها أن يصوم هذا اليوم؛ تقرباً لله تعالى وطمعاً في مغفرة ذنوبه، وكذلك فإنّ دعاء الصائم في هذا اليوم أدعى للإجابة، ففي الحديث: ( ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم: الصَّائمُ حتَّى يُفطِرَ،...).[٨]