دعاء يوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب، مع حلول عرفة الذي يُصادف اليوم يبحث الكثير من الناس عن أفضل الأدعية التي يدعون بها الله سبحانه وتعالى في أفضل يوم في العام كما وردة في النة والقرآن، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها الله ليتحصل على الأجر والثواب الجزيل في هذا اليوم المشهود والعظيم، وبعد ملاحظتنا كثرة البحث من قبل المتابعين عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة هذا المقال دعاء يوم عرفة 2022.. دعاء مستجاب، أملين أن يحوز على إعجابكم، ولمعرفة الدعاء تابع المقال للنهاية.

أفضل دعاء مستجاب في يوم عرفة

ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في يوم عرفة قوله: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَاْ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وهناك العديد من الأدعية الأخرى التي يمكن للمسلم دعاء الله بها غير الدعاء السابق للحصول على الأجر وهي كما يلي:

أدعية أخرى ليوم عرفة

أولاً: رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل العقدة من ألسنتنا، يفقهه قولنا.

ثانياً: يارب فوضنا أمرنا كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم.

ثالثاً: يارب لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل على ما استثقَلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّى، ووفقنى، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

رابعاً: اللهم أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم على أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

خامساً: يارب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد.

سادساً: يارب يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخِرة.

سابعاً: يارب ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

ثامناً: يارب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا.

فضل صيام عرفة 2022

من فضل صيام يوم عرفة، أنه يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام 9 من شهر ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول إثنين من الشهر وخميسين».

يكفّر السنة الماضية والسنة القابلة

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: «يكفّر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.