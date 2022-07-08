بث مباشر يوم عرفة ومن جبل عرفة ٢٠٢٢-١٤٤٣، الآن بث مباشر على جبل عرفات لأداء المسلمين الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف على جبل عرفات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة"، ويكثر بحث المتابعين في هذا اليوم عن البث المباشر ليوم عرفة والوقوف على جبل عرفات لمتابعته على هواتفهم المحمولة وأجهزة التابلت وغيرها، وبعد الزيادة الملحوظة والكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كتابة موضوع بث مباشر يوم عرفة ومن جبل عرفة ٢٠٢٢-١٤٤٣، أملين أن ينال المقال على إعجابكم، وللاستمتاع بالبث المباشر ليوم عرفة تابع المقال حتى النهاية.

بث مباشر يوم عرفة ومن جبل عرفة ٢٠٢٢-١٤٤٣

وبحسب السلطات السعودية بدأ موسم الحج الجديد قبل أيام قليلة، حيث بدأت مناسك حج 1443 ليلة الأربعاء، بعضها إن اقتصر على مكة المكرمة وشعب المملكة العربية السعودية فقط بسبب فيروس كورونا، لذا كان على جميع المسلمين من جميع أنحاء العالم هذا الموسم مع اتباع جميع الإجراءات احتياطات وإجراءات السلامة، حيث يتم تطهير المسجد الحرام قرابة 12 مرة في اليوم.

بث مباشر ليوم عرفة قناة الحج السعودية

بث مباشر يوم عرفة ومن جبل عرفة ٢٠٢٢-١٤٤٣

الوقوف بعرفة

يعتبر يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعتبر من أفضل أيام السنة للمسلمين، لأن الحجاج يقفون على جبل عرفات، أهم ركن من أركان الحج، ويعتبر من الطقوس الرئيسية. من الحج. جدير بالذكر أن جبل عرفات يقع شرق مكة المكرمة على الطريق الواصل للطائف ويبعد عنها 22 كيلومترًا. 10 كم من منى و 6 كم من مزدرفة.