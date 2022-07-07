هنية يختتم زيارته إلى الجزائر

اختتم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له زيارة مهمة للجزائر الشقيقة تمت بدعوة رسمية من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تم خلالها المشاركة في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، وحضور العرض المهيب للجيش الذي عكس قوة وهيبة الجزائر.

كما تم خلال الزيارة اللقاء مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك المشاركة في اللقاء الذي تم برعايته بين وفدي حركتي حماس وفتح.

وقد زار رئيس الحركة والوفد المرافق مجلس الأمة، حيث التقى مع رئيس المجلس السيد صالح قوجيل، كما زار مجلس الشعبي الوطني والتقى مع رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، وأجرى الوفد العديد من اللقاءات المثمرة مع عدد من المسؤولين الجزائريين، وتم خلال هذه اللقاءات جميعا استعراض التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة وانعكاساتها وتبادل الآراء والمعلومات والتوافق على تعزيز التعاون الفلسطيني الجزائري.