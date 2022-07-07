بالفيديو حكم الجمع بين نية صوم القضاء وصوم يوم عرفة      

حكم الجمع بين نية صوم القضاء وصوم يوم عرفة ، من الأمور المهمة التي تشغل بال كثير من المسلمين في الأيام العشر الأول من ذي الحجة ، فالكثير يسأل عن حكم الجمع بين صيام عرفة والقضاء، وهنا نوضح الحكم الشرعي.

حكم الجمع بين نية صوم القضاء وصوم يوم عرفة ، فإن كنت صائماً تطوعاً في هذا اليوم الذي أفطرت فيه فلا قضاء عليك عند الجمهور، وألزم بعض أهل العلم بالقضاء، والصحيح الأول؛ لما في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وقد نوى الصيام ثم أفطر، ولم ينقل أنه قضى، ولأدلة أخرى كثيرة بينها أهل العلم... وأما إن كنت صائماً فرضاً كصوم رمضان أو قضائه أو صوم نذر أو كفارة لا يشترط فيها التتابع أو يشترط، وقلنا إن التتابع لا ينقطع بالفطر للعذر كما هو الراجح، أو كنت ترى وجوب القضاء على من أفطر في صيام التطوع أو تقلد من يرى ذلك، فالقضاء واجب عليك، والظاهر أنه يجزئك التشريك بين نية القضاء ونية صوم يوم عرفة؛ لأن مقصود الشرع يتحقق، إذ المراد أن يحصل صوم يوم عرفة، وقد حصل، كما أنه لو اغتسل يوم الجمعة للجنابة أجزأه عن غسل الجنابة والجمعة عند الأئمة الأربعة.

حكم الجمع بين نية صوم القضاء وصوم يوم عرفة

قال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاوى الصيام: من صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان. انتهى. وإن قضيت يوماً مكانه لمكان الشبهة ولأجل الاحتياط فحسن.