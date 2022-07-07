موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2022 ، منذ اللحظة الاولى التي أعلنت فيها السعودية رؤية هلال ذي الحجة إذاناً ببدء موسم الحج وموعد عيد الاضحى بدأ المواطنون في الجزائر في البحث عن موعد صلاة عيد الاضحى ، وخاصة ان تلك صلاة عيد الاضحى من أهم الشعائر التي يبحث عنها الجزائريون لما لها من اهمية كبيرة ، والبدء بذبح الأضاحي، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2022

موعد صلاة العيد 2022 في الجزائر، سيكون في في تمام الساعة 6:15 من صباح يوم السبت 9 يوليو المقبل بتوقيت باتنة بالجزائر في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بالتقويم الهجري

موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2022

ويبدأ نحو مليون حاج وحاجة، اعتباراً من اليوم الخميس الثامن من ذي الحجة 7/7/2022، رحلة إيمانية داخل المشاعر المقدسة، تستمر 6 أيام، لحج هذا العام 1443هـ، وذلك بعد أداء غالبيتهم أمس «الأربعاء» طواف القدوم استعداداً للتصعيد للمبيت في منى لقضاء يوم التروية تأسياً بالسنة النبوية المشرفة، ثم يتم تصعيدهم إلى مشعر عرفات للوقوف على صعيده الطاهر، طيلة يوم الجمعة، التاسع من ذي الحجة.

جموع حجاج البيت الحرام تدفقوا، مع إشراقة صباح اليوم الثامن من شهر ذي الحجة على مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بالهدي النبوي، رافعين أصواتهم بالتلبية «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، متجهين إلى المولى عز وجل بقلوبهم، تلهج ألسنتهم على اختلاف لغاتهم بتلبية نداء الخالق جل جلاله وبذكره تعالى، استجابة لأمر الحق في قوله تعالى: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». وتتم رحلة الحجيج في مرحلتها الأولى صباح اليوم الثامن بالتصعيد من مكة المكرمة إلى منى وسط أجواء روحانية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2022

الركعة الأولى : سبع تكبيرات ويستحب ان تقرأ فيها سورة الفاتحة وسورة الأعلى

الركعة الثانية : خمس تكبيرات ويستحب ان تقرأ فيها سورة الفاتحة وسورة الغاشية

وقت الصلاة يبدأ بعد 20 دقيقة من شروق الشمس ويمتد حتى وقت ( اذان الظهر )