دعاء يوم التروية لغير الحاج- دعاء يوم التروية مستجاب، تكثر الأدعية في يوم التروية، وتتنزل فيه الرحمات، فهو من أعظم الأيام ليس فقط على مستوى شهر ذي الحجة، وإنما من أعظم الأيام على مستوى العام كله، لهذا يبحث الناس عن دعاء يوم التروية لغير الحاج، لأنه اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات والبركات، وفيه تستجاب الدعوات، كما إن الأدعية والأعمال الصالحة الصلاة هي من أهم ما قد يؤدي المسلم في هذا اليوم العظيم.

ما أعمال يوم التروية

ويبحث الناس في هذه الآونة، عن دعاء يوم التروية لغير الحاج- دعاء يوم التروية مستجاب، إذ إنه يجب على كل مسلم في كل مكان في العالم أن يدعو الله في هذا اليوم العظيم، وأن يغتنم هذا اليوم الفضيل في الأعمال الصالحة والأدعية المستجابة، لأنه يوم يحل علينا مرة كل عام، لهذا يبحث المسلمون عن، ما أعمال يوم التروية، وهو ما دفع فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر لكم أعمل يوم التروية، وكل ما يخص هذا اليوم العظيم، نرفق لكم أعمال يوم التروية مختصرة، أعمال يوم التروية مختصرة- الإحرام بالحج للمتمتع، التلبية بالحج، و التوجه إلى منى، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها بمنى مع قصر الصلاة الرباعية، و صلاة فجر اليوم التاسع بمنى، و التوجه إلى عرفات مع طلوع شمس اليوم التاسع.

أسماء أيام #الحج :



- اليوم الثامن .. يوم التروية

- اليوم التاسع .. يوم عرفة

- اليوم العاشر .. يوم النحر

ثم تأتي بعد ذلك أيام التشريق الثلاثة

- الحادي عشر .. يوم القَر

- الثاني عشر .. يوم النفر الأول

- الثالث عشر .. يوم النفر الثاني — فضائل الأعمال (@techlab10) July 6, 2022

Yawm al Tarwiyah … Images from Fajr Salat this morning on the first day of Hajj.#Hajj#Hajj2022#يوم_الترويه pic.twitter.com/3qjfzs4W7O — Haramain Archive (@haramainarchive) July 7, 2022

لماذا سمي يوم التروية

ويبحث ويتساءل مئات الآلاف من المسلمين عن، لماذا سمي يوم التروية، وهو ما سنرفق إجابته في هذه المقالة حتى تعم الفائدة بين المسلمين، إذ سمي بهذا الاسم نظرا، لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في "لعناية شرح الهداية" وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى.

ما فضل الصيام يوم التروية

فضائل يوم التروية كثيرة إذ إنها لا تعد ولا تحصى، فالله سبحانه وتعالى خص هذا اليوم عن باقي أيام السنة، لأنه عظيم جدا، فالله سبحانه وتعالى يكسب الناس الناي الحسنات ويدثر عنهم السيئات في هذا اليوم، لاسيما من قام بالأعمال الصالحة، لهذا يبحث الناس عن، ما فضل الصيام يوم التروية، حيث يكره للحجاج صيام يوم عرفة حتى لا يُرهق فتشق عليه أداء المناسك، فعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: "أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا (أي اختلفوا) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ"، متفق عليه.

#يوم_الترويه#عشرة_ذي_الحجة

O Allah, on the Day of At-Tarwiyah, we ask You to water us from the pool of our Prophet & gather us with him in the highest Paradise

O Lord,quench our hearts with fear & chastity

O Allah,show us the river of Kawthar & grant us the shadow of Your throne pic.twitter.com/fUARkUIGdn — Jabie (@allaq_7) July 7, 2022

دعاء يوم التروية مكتوب

ويبحث المسلمون عن، دعاء يوم التروية مكتوب، لأن الدعاء أعظم العبادات وأجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، كما يبحثون عن، دعاء يوم التروية لغير الحاج- دعاء يوم التروية مستجاب، حيث لم يرد في السنة النوبة أدعية مخصصة ليوم التروية، لكن سنرفق لكم أدعية لكي يرفع المسلم يده إلى السماء ليدعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل، اللهم أسألك في يوم التروية، أن تكتب لنا الثّبات على صراطك المُستقيم، وأن تجعلنا من الغانمين لخيرات هذه الأيّام المُباركة، وألا تجعلنا من الغافلين عن خيراتها يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك في صباح يوم التروية بأن تروينا من يد نبينا وشفيعنا “محمد” -صل الله عليه وسلم- شربة لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم في يوم التروية نحمدك على ما فينا من النّعم، اللهم من اعتزّ بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضلّ، اللهم، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استغنى برحماتك فلن يفتقر، اللهم سدّد فينا القول والعَمل، واجعلنا من عبادك الصّالحين. اللهم دعوتك في يوم التروية المبارك، أن تروينا بشربة ماء في الجنة من يد سيّدنا محمد فلا نظمأ بعدها يا كريم.