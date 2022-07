دعاء يوم التروية لغير الحاج- دعاء يوم التروية مستجاب، تكثر الأدعية في يوم التروية، وتتنزل فيه الرحمات، فهو من أعظم الأيام ليس فقط على مستوى شهر ذي الحجة، وإنما من أعظم الأيام على مستوى العام كله، لهذا يبحث الناس عن دعاء يوم التروية لغير الحاج، لأنه اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات والبركات، وفيه تستجاب الدعوات، كما إن الأدعية والأعمال الصالحة الصلاة هي من أهم ما قد يؤدي المسلم في هذا اليوم العظيم.

ويبحث الناس في هذه الآونة، عن دعاء يوم التروية لغير الحاج- دعاء يوم التروية مستجاب، إذ إنه يجب على كل مسلم في كل مكان في العالم أن يدعو الله في هذا اليوم العظيم، وأن يغتنم هذا اليوم الفضيل في الأعمال الصالحة والأدعية المستجابة، لأنه يوم يحل علينا مرة كل عام، لهذا يبحث المسلمون عن، ما أعمال يوم التروية، وهو ما دفع فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر لكم أعمل يوم التروية، وكل ما يخص هذا اليوم العظيم، نرفق لكم أعمال يوم التروية مختصرة، أعمال يوم التروية مختصرة- الإحرام بالحج للمتمتع، التلبية بالحج، و التوجه إلى منى، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها بمنى مع قصر الصلاة الرباعية، و صلاة فجر اليوم التاسع بمنى، و التوجه إلى عرفات مع طلوع شمس اليوم التاسع.

ويبحث ويتساءل مئات الآلاف من المسلمين عن، لماذا سمي يوم التروية، وهو ما سنرفق إجابته في هذه المقالة حتى تعم الفائدة بين المسلمين، إذ سمي بهذا الاسم نظرا، لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في "لعناية شرح الهداية" وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى.

فضائل يوم التروية كثيرة إذ إنها لا تعد ولا تحصى، فالله سبحانه وتعالى خص هذا اليوم عن باقي أيام السنة، لأنه عظيم جدا، فالله سبحانه وتعالى يكسب الناس الناي الحسنات ويدثر عنهم السيئات في هذا اليوم، لاسيما من قام بالأعمال الصالحة، لهذا يبحث الناس عن، ما فضل الصيام يوم التروية، حيث يكره للحجاج صيام يوم عرفة حتى لا يُرهق فتشق عليه أداء المناسك، فعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها: "أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا (أي اختلفوا) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ"، متفق عليه.

#يوم_الترويه#عشرة_ذي_الحجة

O Allah, on the Day of At-Tarwiyah, we ask You to water us from the pool of our Prophet & gather us with him in the highest Paradise

O Lord,quench our hearts with fear & chastity

O Allah,show us the river of Kawthar & grant us the shadow of Your throne pic.twitter.com/fUARkUIGdn