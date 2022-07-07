اليوم : مليون حاج وحاجة يبدأون  مناسك الحج  بيوم التروية ويتوجهون إلى مشعر منى

يبدأ نحو مليون حاج وحاجة، اعتباراً من اليوم الخميس الثامن من ذي الحجة 7/7/2022، رحلة إيمانية داخل المشاعر المقدسة، تستمر 6 أيام، لحج هذا العام 1443هـ، وذلك بعد أداء غالبيتهم أمس «الأربعاء» طواف القدوم استعداداً للتصعيد للمبيت في منى لقضاء يوم التروية تأسياً بالسنة النبوية المشرفة، ثم يتم تصعيدهم إلى مشعر عرفات للوقوف على صعيده الطاهر، طيلة يوم الجمعة، التاسع من ذي الحجة.

جموع حجاج البيت الحرام تدفقوا، مع إشراقة صباح اليوم الثامن من شهر ذي الحجة على مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بالهدي النبوي، رافعين أصواتهم بالتلبية «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، متجهين إلى المولى عز وجل بقلوبهم، تلهج ألسنتهم على اختلاف لغاتهم بتلبية نداء الخالق جل جلاله وبذكره تعالى، استجابة لأمر الحق في قوله تعالى: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». وتتم رحلة الحجيج في مرحلتها الأولى صباح اليوم الثامن بالتصعيد من مكة المكرمة إلى منى وسط أجواء روحانية.

وكان وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، قد وقف يوم الأحد الماضي على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال رعايته الحفل الذي نظّمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام.