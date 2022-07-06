ما حكم عدم صيام يوم عرفة، هناك الملايين ينتظرون حلول يوم عرفة من أجل صيام هذا اليوم العظيم، ونيل أجره وثوابه من الله سبحانه وتعالى، لهذا يحرص المسلمون بكل طاقتهم على القيام بالأعمال الصالحة والصلوات والأدعية، بينما هناك أناس مسلمون لا يستطيعون صيام يوم عرفة، بسبب عذر ليدهم سواء أنهم مرضى أم كبار في السن أو أنهم، يعملون بأعمال شاقة سواء في البناء أو الأسواق لأنهم موسمهم، فيتساءلون ما حكم عدم صيام يوم عرفة.

حكم كراهة صيام يوم عرفة للحاج

ولاحظنا أن هناك بحثا كبيرا، بالملايين حول مسألة، ما حكم عدم صيام يوم عرفة، وهناك الملايين من الأشخاص المسلمين يتساءلون عن، حكم كراهة صيام يوم عرفة للحاج، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الحكم لكراهة صيام يوم عرفة للحاج، والحكمة في كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل: لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره. وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا؛ لفقد العلة.

#بسلام_آمنين | حكم عدم تبييت النية من الليل في صيام النافلة.



الشيخ مزمل فقيري - داعية إسلامي.#يوم_عرفة #قناة_السعودية pic.twitter.com/GzH8VYKQMM — قناة السعودية (@saudiatv) July 19, 2021

حكم عدم صيام يوم عرفة

ويتساءل الملايين من المسلمين لاسيما من يعملون طوال النهاء في الأعمال الشاقة ولم يقدروا على صيام يوم عرفة عن، حكم عدم صيام يوم عرفة، وهو أن الإجابة على هذا السؤال وبعد الاطلاع على صفحات رجال الدين وعلماء الشريعة الإسلامية، وجدنا أن المسلم يؤجر على صيام يوم عرفة، وتارك صيام هذا اليوم لا يؤثم، لكنّ صيام هذا اليوم عظيم جداً، وهو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

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حكم من ينكر على الناس عدم صيام يوم عرفه وغيرها من النوافل

بعض الناس إذا صام اشغل الناس ليش ماتصوم pic.twitter.com/FA9iNJX0hU — سيف السهلي (@saifalsahali) August 27, 2017

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ما هو فضل صيام يوم عرفة

كما يتساءل المسلمون الذين ينوون صيام هذا اليوم العظيم، عن، ما هو فضل صيام يوم عرفة، و، ما حكم عدم صيام يوم عرفة، وحول صيام هذا اليوم العظيم، وما يجمله من فوائد وأجر وثواب للمسلم، دفعنا لنشر فضل صيام هذا اليوم الذي يعد من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، فضل صيام يوم عرفة، يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام 9 من شهر ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر".