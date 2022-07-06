هل احتجزت تركيا سفينة روسية؟

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية لم تقم باحتجاز أو اعتقال سفينة "زيبك جولي" التي تحمل العلم الروسي، موضحة أنها تخضع حاليا لإجراءات روتينية قرب ميناء تركي.

جاء ذلك في إفادة صحفية لأليكسي زايتسيف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية: "لفتنا الانتباه إلى ما نشر في عدد من وسائل الإعلام حول الاحتجاز المزعوم لسفينة "جيبيك جولي" التي كانت تبحر تحت العلم الروسي، في ميناء تركي".

وأضافت أنه وفقا للسفارة الروسية في تركيا، فإن السفينة راسية حاليا قرب الميناء وتخضع لإجراءات روتينية، بما في ذلك تلك الخاصة بمراقبة الصحة النباتية".

وأوضحت أنه "بناء على نتائج هذه الإجراءات ستتخذ السلطات التركية قرارا بشأن السماح للسفينة بدخول الميناء أو رفضه، ولا يدور الحديث بأي حال من الأحوال عن احتجاز أو اعتقال الناقلة".

في وقت سابق، شاعت تقارير عن قيام تركيا باحتجاز سفينة الشحن "جيبيك جولي"، التي يزعم أنها تنقل الحبوب الأوكرانية.