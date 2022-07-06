المدهون يوضح لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل قيمة صرف مخصصات الشؤون والفئات التي لن تُصرف لها

كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، اليوم الأربعاء 6/7/2022، تفاصيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضح المدهون لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% حيث يبلغ عدد الأسر 79 ألف أسرة، وفي الضفة الغربية 35%، بواقع 35 ألف أسرة، من ميزانية السلطة.

وبين المدهون، أن قيمة الصرف ستكون لكافة المستفيدين واحدة حيث سيتم صرف 400 شيكل لهم، يستثنى منهم من تلقى الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي بقيمة 700 شيكل.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستباشر صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمهمشة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية، إلا انها أصرت على توفير هذه الدفعة قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن الموازنة العامة للحكومة، في محاولة منها للتخفيف عن كاهل الفئات المهمشة والأقل حظا من شعبنا الصامد.

وأكدت الوزارة انها تواصل جهودها الحثيثة لاستكمال صرف دفعة ثانية للمستفيدين مع نهاية شهر آب القادم.