القيادي عدنان : الاحتلال يرتكب جريمة جديدة في جنين والعدوان لن يكسر مقاومة شعبنا



أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي المحرر خضر عدنان اليوم الاربعاء 6/7/2022 ان الاحتلال ارتكب جريمة جديدة في جنين بقتله الشهيد رفيق غنام.

وبين القيادي عدنان ان الاحتلال أعدم الشهيد رفيق غنام بعد اعتقاله جريحاً فجر اليوم في جبع البطلة ، معتبراً ان الاحتلال يستمر في جريمة القتل بدم بارد، حيث استهدف الشاب رفيق غنام، بعد قتله الشاب كامل علاونة في جبع جنوبي جنين.

ودعا القيادي عدنان جماهير شعبنا لمسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال في جبع والاعتقالات المسعورة في سلواد والضقة المحتلة.

واعتبر ان اغتيال الشهيد البطل غنام واعتقالات سلواد المسعورة واعتقال المجاهد عميد العرسان في مخيم جنين، لن يكسر مقاومة شعبنا بمشيئته وقوته تعالى.

ويشار الى ان الشاب رفيق رياض غنام 20 عاماً استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين.