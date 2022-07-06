بالأسماء : حملة اعتقالات كبيرة وواسعة في بلدة سلواد

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر صباح اليوم الأربعاء 6/7/2022 حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد شرق رام الله.

وذكر نادي الأسير انه جرى التعرف على 24 مواطنا تم اعتقالهم حتى لحظة إعداد الخبر.

وشهدت بلدة سلواد خلال الايام الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، وتخلل تلك المواجهات اشتباكات مسلحة.

وعرف من بين المعتقلين كلا من :

1حسن عبدالرؤوف عطشه

2مصطفى عبدالرؤوف عطشه

3 خالد عبد الرزاق سليم

4 ‏اسلام عبدالرزاق سليم

5 ‏فتحي الغول

6 ‏ادم فتحي الغول

‏7 قصي محمود داوود

8 ‏عبد المجيد اسماعيل الناطور

9 ‏شادي راجي عياد

10محمود عمر عزات صبح

11 محمد زاهر حماد

12جهاد زاهر حماد

13عمار لطفي نمر

14 موسى لطفي نمر

15 امير ماهر خطبي حامد

16 عبد الحميد منير حماد

17محمد شاهر حماد

18محمد حسن حماد

19 عبد المقصود خالد حماد

20 وعد عبد الرحيم حامد

21زياد علي بدرة

22 محمد فارس عبد الحليم هيجر

23 شحاده علي نصار

24 عماد علي نصار