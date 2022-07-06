شهــيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين

استشهد صباجح اليوم الاربعاء 6/7/2000 الشاب رفيق رياض غنام 20 عاماً متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت المصادر ان الارتباط الفلسطيني أبلغ عن استشهاد الشاب رفيق رياض غنام ( 20 عاما) وخاصة ان الاحتلال اعتقله فور اصابته.

وبإستشهاد الشاب غنام يرفع عدد شهداء مخيم جنين منذ بداية العام لـ29 شهيداً بينهم طالبان من طلبة الثانوية العامة .

وكان الشهيد غنام أُصيب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بينما كان أمام منزله في البلدة، فجر اليوم الأربعاء، وتم اعتقاله والشاب أحمد زياد حمامرة واقتيادهما إلى جهة مجهولة وسط مواجهات عنيفة.

كما أصيب الشاب فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق، واعتقل الشاب عميد فيصل عرسان (24 عاما) وهو أسير محرر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزل الشاب عرسان في المخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل مكثف.