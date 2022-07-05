هزة أرضية تضرب إيران والعراق

ضربت مساء اليوم الثلاثاء 5/7/2022، هزة أرضية تجاوزت شدتها أربع درجات على مقياس ريختر محافظة كرمانشاه غربي إيران ومحافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق.

وقال مركز رصد الزلازل الإيراني:"إن الهزة التي بلغت شدتها 4.1 درجات، ضربت مدينة قصر شيرين ووقعت على عمق 10 كم عن سطح الأرض."

ومن جهته، أعلن قسم الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية العراقية في بيان تسجيل "هزة أرضية مساء يوم الثلاثاء عند الساعة 4:43 دقيقة بالتوقيت المحلي، قرب الحدود العراقية - الإيرانية".

وبحسب المعلومات، فإن موقع حدوث الهزة "يبعد 16 كم شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية"، مبينة أن قوتها "بلغت 4.1 درجة وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين في المنطقة".

وذكرت مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو 39 هزة أرضية".

يشار إلى أن هزة أرضية بقوة 3.2 درجة كانت قد ضربت شمالي قضاء بنجوين بالسليمانية في الـ3 حزيران الماضي.

وبتاريخ الـ5 حزيران، أعلنت وزارة النقل العراقية أن البلاد تعرضت لـ39 هزة أرضية خلال شهر مايو فقط.