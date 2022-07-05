توخيل يرفض التعاقد مع رونالدو

عمل نادي تشيلسي مؤخرًا على التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لكن المدرب الألماني توماس توخيل يرفض الصفقة.



وزعمت العديد من التقارير مؤخرًا أن رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تود بويلي، مالك تشيلسي، من أكبر المعجبين برونالدو، ويريد بقوة التعاقد معه هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى بويلي يواجه أزمة، لأن توخيل ليس مؤيدًا للصفقة، ويفضل عليه التعاقد مع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى منح الأولوية للاستثمار في المدافعين.



وأوضحت أن بويلي سيحتاج للحصول على موافقة توخيل أولًا، قبل استكمال المفاوضات في صفقة رونالدو.



وغاب رونالدو عن تدريبات مانشستر يونايتد، بالأمس واليوم، ولم يحدد موعد عودته للشياطين الحمر حتى الآن.